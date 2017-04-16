Önce Oy, Sonra Düğün

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde yaşayan ve bu akşam nikah yapacak olan Ayşenur Ertaş ile Ali Bakır çifti, düğün öncesi referandum için oy kullandı. Sırada bekleyen vatandaşlar karşılarında oy kullanmak için gelen gelin ve damadı görünce alkışladılar. İnegöl'de yaşayan Ayşenur Ertaş ile Ali Bakır bu akşam yapılacak nikah töreni öncesi Şakir Lakşe İlkokulu'na gelip 1045 numaralı sandıkta oy kullandı. Okulda sırada bekleyen vatandaşlar, karşılarında oy kullanmak için gelen gelin ve damadı görünce alkışladı. Ali Bakır, "Bu akşam nikah yapacağız. Ardından düğünümüz olacak. Bu özel günümüz öncesi vatandaşlık görevimizi yaptık. Sonuç inşallah vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olur" derken, Ayşenur Ertaş ise "Mutluyuz, heyecanlıyız. Oyumuzu verdik gidiyoruz" diye konuştu.



- İnegölbursa