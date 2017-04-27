Önce Orgeneral Akar'ı sonra belgeleri çıkardılar

5 Temmuz gecesine ilişkin güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hazırlanan "çatı iddianamesinin" eklerinde yer aldı.

Buna göre, 15 Temmuz günü Genelkurmay Karargahı komuta katı protokol giriş salonunu gören kameralara yönelik yapılan incelemelerde FETÖ mensubu askerlerin dakika dakika ihaneti de belgelendi.

Görüntülere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 15 Temmuz 2016 günü saat 09.11'de makam aracı ile karargaha giriş yaptı.

Saat 16.00'da ise Ak Parti Milletvekili, emekli general Şirin Ünal karargahtan çıkarken, karacı bir subay, aracına binen Ünal'ı yoldan geri çevirdi. Görüntülerde Ünal'ın Genelkurmay'dan saat 16.07'de tekrar çıkış yaptığı belirlendi.