Önce Kitap Okudular Ardından Goallball Oynadılar

Manisa 75. Yıl Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kitap okuma halkaları' Projesi kapsamında görme engelli bireylere kitap okudu. Gönüllü gençleri pür dikkat dinleyen görme engelliler kitap okuma etkinliğinin ardından gençlerle goallball oynadı.



Manisa 75. Yıl Gençlik Merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kitap okuma halkaları' Projesi kapsamında gönüllü gençler görme engelli gençlere kitap okuyarak farklı bir etkinliğe imza attı.



Görme engelliler, sonradan Müslüman olmuş insanların hidayet öykülerini ve İslam dininin güzelliklerini anlatan Adem Özköse'ye ait 'Cennete otostop' adlı kitabı okuyan gençleri pür dikkat dinledi. Kitap okuma etkinliğinin ardından gönüllü gençler, görme engelli gençlerle goallball oynadı.



Gönüllü gençler, amaçlarının engelli gençlerin de bu önemli projeden yararlanabilmesini sağlamak, engelleri bir nebze olsun ortadan kaldırabilmek ve görme engelli bireylere yönelik farkındalığı arttırmak olduğunu dile getirdi. - MANİSA