Önce kilidi kırdı sonra motosikleti çaldı... O anlar kamerada



MANİSA - Manisa'da yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık yarım saat süren hırsızlık olayında şüphelinin önce motosikletin kilidini kırması ve bir süre sonra da motosikleti çalarak uzaklaşması kameralara yansırken, polis ekipleri 3 gün sonra çalınan motosikleti buldu.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Bir iş yeri önünde bulunan 45 EG 845 plakalı motosiklet iki kişi tarafından direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı. Manisa İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ve Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının ardından inceleme başlattı. Yapılan İnceleme sonrası motosiklet, Peker Mahallesi 1702 sokak üzerinde boş arsada tek edilmiş olarak bulundu. Olay yerine gelen Manisa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri motosiklet üzerinde Parmak izi çalışması yaptı. Gerekli tahkikatın ardından motosikletin sahibine ulaşılarak çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Öte yandan işyerinin önünden motosiklet çalan şahısların motosikleti çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda iki şahıs çevrede kimsenin olmadığından emin olduktan sonra önce motosikletin kilidini kırarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra yine motosikletin başına gelen zanlılardan biri motosikleti hızla dükkan önünden uzaklaştırarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri motosikleti çalan şahısları arama ve yakalama çalışması başlattı.

(AŞ-SC-