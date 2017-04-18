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Önce Haddinizi Bilin Haddinizi!"

Beştepe'de halkla hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT'in referandum raporuna sert tepki gösterdi.

Önce Haddinizi Bilin Haddinizi!

Beştepe'de halkla hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT'in referandum raporuna sert tepki gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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