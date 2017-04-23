Önce Gazi Sonra Şehit Oldu

Şırnak'ta sabah saatlerinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın, bir yıl önce de teröristlerle girdiği çatışmada yaralandığı ve iyileşir iyileşmez görevine döndüğü öğrenildi.



Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon sırasında sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada şehit olan askerlerin kimlikleri belirlendi. Şehitlerden birinin Niğde nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın, diğerinin ise Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Turgut Kurtçu olduğu öğrenildi.



Şehit Apaydın'ın, 24 Mart 2016'da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada omuzundan yaralanarak, gazi olduğu ve memleketi Niğde'de gördüğü tedavinin ardından iyileşir iyileşmez görevinin başına döndüğü belirtildi.



Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu da bildirildi. - ŞIRNAK