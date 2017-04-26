Önce Fidan Dikip Uçurtma Uçurdu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 26. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında fidan dikim etkinliği ve uçurtma şenliği düzenledi.



Lüleburgaz Belediyesi Ağaçlandırma Alanında gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Kevser Özkan, Necmi İnci, Emrullah Efendi Ortaokulu'nun 5'inci sınıflarından 34 öğrenci, veliler ve belediye personeli katıldı.



Etkinlik 50 fidanın toprakla buluşturulmasıyla başladı. Öğrenciler açılan çukurlara fidanlarını diktiler. Öğrencilere Başkan Yardımcıları İnci ve Özkan yardım ederken, ardından hazırlanan rengarenk uçurmaları uçurdular.



Havanın güneşli ve güzel olmasıyla birlikte öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. - KIRKLARELİ