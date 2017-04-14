Önce Çaldı Sonra İade Etti

İZMİR'in Urla İlçesi'ndeki bir büfenin kapısını kırıp içerden 1 cep telefonu ile yaklaşık 7 bin TL'yi çaldığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan R.A., suçunu itiraf edip, büfe sahibinin zararını karşıladı. Adliyeye sevk edilen R.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Urla İlçesi Bademler Mahallesi'nde büfe işletmeciliği yapan H.Ç.Ş., işyerinin kapısının kırılarak içerdeki 1 cep telefonu ile yaklaşık 7 bin TL'nin çalındığını belirterek şikayette bulundu. Harekete geçen Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık zanlısının R.A. olduğunu belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan R.A., suçunu itiraf edip H.Ç.Ş.'nin mağduriyetini gidermek için yaklaşık 8 bin TL verdi, özür diledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İzmir