İnsan kaçakçılığını konu alan "Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ülkemize uyarlanarak sahneleniyor.



"Aslında çok komik bir şey var, ben kaç para ettiğimi biliyorum. Kaç kişi söyleyebilir bunu? Üçbin dolar ediyorum. Çünkü Mustafa benim için o kadar ödedi. Yani tam iki buçuk iphone."



Dijana, o sabah Karaköy İskelesi'ne yanaşan Odessa feribotundan indiğinde, hayallerinde daha iyi bir yaşam ve mutlu bir gelecek umudu vardı. Ama onun için planlananlar, hayallerinden çok başkaydı. İnsan tacirlerinin eline düşüp pasaportları ellerinden alınıp, evlerde kilitli tutularak fuhuşa zorlanan yüzlerce kadından yalnızca biri Dijana.



Bize kendini zaman zaman dayanılması güç bir gerçeklik ve ironi ile anlatıyor.



Talimhane Tiyatrosu oyunu insan kaçakçılığında ne yazık ki önemli bir merkez olan ülkemize uyarlıyor.



Yazan: Lucy Kirkwood



Uyarlayan: Seçil Honeywill



Yöneten: Mehmet Ergen



Işık: Önder Ay



Dramaturji: Deniz Altun



Kostüm: Nilüfer Alptekin



Asistan: Kübra Akkaya



Teknik: Cenk Dost Verdi



Oyuncular: Esra Bezen Bilgin, Güliz Gençoğlu



Ödüller



2012 – Afife Jale / Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü



2012 – Sadri Alışık / Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü & Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülleri



2012 – Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Yılın Tiyatro Oyuncusu Ödülü



2012 – Tiyatro Ödülleri Yılın Çevirmeni Ödülü



2012- Tiyatro Ödülleri Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü



2011 – Direklerarası Seyircileri Küçük Salon En İyi Kadın Oyuncu Ödülü



MSM Sanat Ödülleri – En İyi Yönetmen Ödülü



Tek Perde / 75 Dakika / (+16)



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Performans Sanatları M.



Mekan Adresi : Zorlu Center, 34340,



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır