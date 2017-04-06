Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi

İnsan kaçakçılığını konu alan "Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ülkemize uyarlanarak sahneleniyor.

Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi

İnsan kaçakçılığını konu alan "Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ülkemize uyarlanarak sahneleniyor.

"Aslında çok komik bir şey var, ben kaç para ettiğimi biliyorum. Kaç kişi söyleyebilir bunu? Üçbin dolar ediyorum. Çünkü Mustafa benim için o kadar ödedi. Yani tam iki buçuk iphone."

Dijana, o sabah Karaköy İskelesi'ne yanaşan Odessa feribotundan indiğinde, hayallerinde daha iyi bir yaşam ve mutlu bir gelecek umudu vardı. Ama onun için planlananlar, hayallerinden çok başkaydı. İnsan tacirlerinin eline düşüp pasaportları ellerinden alınıp, evlerde kilitli tutularak fuhuşa zorlanan yüzlerce kadından yalnızca biri Dijana.

Bize kendini zaman zaman dayanılması güç bir gerçeklik ve ironi ile anlatıyor.

Talimhane Tiyatrosu oyunu insan kaçakçılığında ne yazık ki önemli bir merkez olan ülkemize uyarlıyor.

Yazan: Lucy Kirkwood

Uyarlayan: Seçil Honeywill

Yöneten: Mehmet Ergen

Işık: Önder Ay

Dramaturji: Deniz Altun

Kostüm: Nilüfer Alptekin

Asistan: Kübra Akkaya

Teknik: Cenk Dost Verdi

Oyuncular: Esra Bezen Bilgin, Güliz Gençoğlu

Ödüller

2012 – Afife Jale / Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü

2012 – Sadri Alışık / Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü & Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülleri

2012 – Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Yılın Tiyatro Oyuncusu Ödülü

2012 – Tiyatro Ödülleri Yılın Çevirmeni Ödülü

2012- Tiyatro Ödülleri Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü

2011 – Direklerarası Seyircileri Küçük Salon En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

MSM Sanat Ödülleri – En İyi Yönetmen Ödülü

Tek Perde / 75 Dakika / (+16)

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Zorlu Performans Sanatları M.

Mekan Adresi : Zorlu Center, 34340,

Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Esra Bezen Bilgin, Mehmet Ergen, Sadri Alışık, Zorlu Center, Deniz Altun, Afife Jale, Besiktaş, Beşiktaş, Istanbul
sponsored ads