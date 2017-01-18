Talimhane Tiyatrosu tarafından ülkemize uyarlanan, İnsan kaçakçılığını konu alan "Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi", 18 Ocak'ta Massk SAHNE'de...



Uyarlayan: Seçil Honeywill



Yöneten: Mehmet Ergen



Oyuncular: Esra Bezen Bilgin, Güliz Gençoğlu



"Aslında çok komik bir şey var, ben kaç para ettiğimi biliyorum.



Kaç kişi söyleyebilir bunu?



Üç bin dolar ediyorum.



Çünkü Mustafa benim için o kadar ödedi.



Yani tam iki buçuk iphone."



Dijana, o sabah Karaköy İskelesi'ne yanaşan Odessa feribotundan indiğinde, hayallerinde daha iyi bir yaşam ve mutlu bir gelecek umudu vardı. Ama onun için planlananlar, hayallerinden çok başkaydı. İnsan tacirlerinin eline düşüp pasaportları ellerinden alınıp, evlerde kilitli tutularak fuhuşa zorlanan yüzlerce kadından yalnızca biri Dijana. Bize kendini zaman zaman dayanılması güç bir gerçeklik ve ironi ile anlatıyor.



Oyunun aldığı ödüller:



2012 - Afife Jale / Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü



2012 - Sadri Alışık / Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü



2012 - Sadri Alışık / Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü



2012 - Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Yılın Tiyatro Oyuncusu Ödülü



2011 - Direklerarası Seyircileri Küçük Salon En İyi Kadın Oyuncu Ödülü



MSM Sanat Ödülleri - En İyi Yönetmen Ödülü



Tek perde, 70'



+16