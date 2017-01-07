"Aslında çok komik bir şey var, ben kaç para ettiğimi biliyorum. Kaç kişi söyleyebilir bunu? Üçbin dolar ediyorum. Çünkü Mustafa benim için o kadar ödedi. Yani tam iki buçuk iphone."
Dijana, o sabah Karaköy İskelesi'ne yanaşan Odessa feribotundan indiğinde, hayallerinde daha iyi bir yaşam ve mutlu bir gelecek umudu vardı. Ama onun için planlananlar, hayallerinden çok başkaydı. İnsan tacirlerinin eline düşüp pasaportları ellerinden alınıp, evlerde kilitli tutularak fuhuşa zorlanan yüzlerce kadından yalnızca biri Dijana.
Bize kendini zaman zaman dayanılması güç bir gerçeklik ve ironi ile anlatıyor.
Talimhane Tiyatrosu oyunu insan kaçakçılığında ne yazık ki önemli bir merkez olan ülkemize uyarlıyor.
Yazan: Lucy Kirkwood
Uyarlayan: Seçil Honeywill
Yöneten: Mehmet Ergen
Işık: Önder Ay
Dramaturji: Deniz Altun
Kostüm: Nilüfer Alptekin
Asistan: Kübra Akkaya
Teknik: Cenk Dost Verdi
Oyuncular: Esra Bezen Bilgin, Güliz Gençoğlu
ÖDÜLLER:
2012 – Afife Jale / Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü
2012 – Sadri Alışık / Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü & Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülleri
2012 – Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Yılın Tiyatro Oyuncusu Ödülü
2012 – Tiyatro Ödülleri Yılın Çevirmeni Ödülü
2012- Tiyatro Ödülleri Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü
2011 – Direklerarası Seyircileri Küçük Salon En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
MSM Sanat Ödülleri – En İyi Yönetmen Ödülü
Tek Perde / 75 Dakika / (+16)
Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi
"Aslında çok komik bir şey var, ben kaç para ettiğimi biliyorum.
"Aslında çok komik bir şey var, ben kaç para ettiğimi biliyorum. Kaç kişi söyleyebilir bunu? Üçbin dolar ediyorum. Çünkü Mustafa benim için o kadar ödedi. Yani tam iki buçuk iphone."