Önce Barıştılar, Sonra Çatıştılar

Diyarbakır'da geçtiğimiz gün bir kıraathanede barıştırılan husumetli iki aile arasında bugün silahlı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Olay, Sur ilçesinde bulunan Balıkçılar Başı semti Eski Hal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki aile, daha önce mahalle kıraathanesinde bir araya getirilerek, husumetin sona erdirilmesi istendi. Araya girenlerin ricasını kırmayan aile büyükleri aralarındaki husumeti sona erdirerek tokalaştı. Aradan iki gün geçmesinin ardından karşılaşan iki aile fertleri arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen ambulanslara alınan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. bölgeye gelen polisler olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. 3 silah ve yüzden fazla merminin kullanıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR