Onbeşliler Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yıl dönümünde şehitlerin anısına Tokat'ta düzenlenen yürüyüşe onbeşliler de katıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı organizesinde 81 ilde aynı anda 'Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak' sloganı ile Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yıl dönümü ve tüm şehitler anısına gerçekleştirilen "Sarıkamış Şehitleri ve Tüm Şehitlerimizi Anma Yürüyüşü", Tokat'ta Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başladı. Türk bayrağı açarak yürüyüş yapan gençler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Yürüyüşte en ön sırada Çanakkale cephesine giderek henüz 15 yaşında iken şehit olan askerleri temsil eden gençler yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte şehitler için dualar okundu.



Çanakkale cephesine giderken o dönemki asker kıyafetlerini giyerek yürüyüş yapan gençlerden İdris Ergin, hava soğuk olmasına ve üşümelerine rağmen Sarıkamış'taki ruhun içlerinde canlandığını ifade ederek, "Atalarımız bizler için orada donarak şehit olmuşlar. Gerekirse bizler de donarak şehit olmaya hazırız" dedi.



Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da bundan 102 yıl önce Sarıkamış'ta bu vatan, bayrak için ecdadımızın şehit düştüğünü ifade ederek, "Bizler de Tokat'ta Sarıkamış şehitlerini unutmamak, soğuk havada yüreğimizdeki şehit aşkı ile vatan aşkı ile yürüdük ve burada dualarla şehitlerimizin ruhunu şad eyledik" diye konuştu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise yaşlısı ile genci ile hep beraber yürüdüklerini ifade ederek, "Okçular tepesini terk etmeyen bir milletiz. Bir ölüyoruz, bin yürüyoruz. Bu şunu gösteriyor artık bu gençlik, bu millet emperyalizmin küresel ayak oyunlarına ülkesini, milletini teslim etmeyecek. Her kesimi ile beraber kenetlendiğini, beraber olduğunu gösteriyor" dedi. - TOKAT