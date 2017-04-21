Onbeşliler Çanakkale Yolunda" Projesi

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Onbeşliler Çanakkale yolunda" projesiyle ilgili, "Geçen 2 yılda 15 yaşındaki 2 bin 500 çocuğumuzu Çanakkale'ye gönderdik. Ayrıca şehit ve gazi yakınları ile engelliler ve aileleri de Çanakkale'ye gönderildi." dedi.



Bekler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında Çanakkale Destanı'nın 100. yılının kutlandığını hatırlattı.



Turhal Belediyesi Gençlik Meclisi olarak 100. yıl anısına etkinlik yapmak istediklerini belirten Bekler, "15 yaşında bir gencimiz 'Turhal'da ikamet eden tüm 15 yaşındakileri Çanakkale'ye götürelim' dedi. Bu sene "Onbeşliler Çanakkale yolunda" projesinin üçüncüsünü düzenliyoruz. Geçen 2 yılda 15 yaşındaki 2 bin 500 çocuğumuzu Çanakkale'ye gönderdik. Ayrıca şehit ve gazi yakınları ile engelliler ve aileleri de Çanakkale'ye gönderildi." dedi.



Türkiye genelinde birçok belediyenin projelerinden sonra Çanakkale gezileri düzenlemeye başladığını anlatan Bekler, şöyle devam etti:



"Fakat bizim etkinliğimizi diğerlerinden ayıran özellik şu. Biz çocuklarımıza o zamanki askeri kıyafetleri giydiriyoruz, otobüsümüzü o zamanki gibi hazırlıyoruz. Ellerine, avuçlarına, saçlarına kına yakıyoruz. Önce İstanbul'a götürüp gezdiriyoruz. Sonra Çanakkale'ye gidiyorlar ve profesyonel rehberler eşliğinde Çanakkale destanı kendilerine anlatılıyor. 15 Temmuz ruhunu da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu özelliğimizden dolayı 2015 yılında 'Gençlik ve Çanakkale' konulu belediyeler arası yarışmada Turhal Belediyesi birincilik ödülü aldı."



Böyle bir projeye öncülük etmenin Turhallı ve Belediye Başkanı olarak kendisini onurlandırdığını vurgulayan Bekler, şunları kaydetti:



"Ben iki yere giden insanların gittikleri gibi dönmediklerine inanıyorum. Biri kutsal topraklar, diğeri Çanakkale. Her iki yere giden insanlar da farklı bir halet-i ruhiye ile dönüyorlar. Hayatlarında çok ciddi değişiklikler yapıyorlar. Mesela gençlerimizin anne babaları bize çok teşekkür ediyor. Bu etkinliğe gidip geldikten sonra yanlış hareketlerini düzeltmeye çalışan, özen gösteren çocuklarımız var. Bu gerçekten bizim için gurur verici bir etkinlik."