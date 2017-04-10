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Onbaşı İspanya'dan Üç Madalya ile Döndü
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Onbaşı İspanya'dan Üç Madalya ile Döndü

Başarılı genç nesil sporcuların öncülerinden olan aerobik jimnastikçi 16 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, geçen sene elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Onbaşı İspanya'dan Üç Madalya ile Döndü

Başarılı genç nesil sporcuların öncülerinden olan aerobik jimnastikçi 16 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, geçen sene elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kaynak: Dunya.com

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Ayşe Begüm, Şampiyon, İspanya, Nesil
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