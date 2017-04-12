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Ön Yüklemeli Pttkart ile Avantaj Sizde
Ön Yüklemeli Pttkart ile Avantaj Sizde
PTT A.Ş. sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine Ön Yüklemeli Pttkart hizmeti sunuyor.
12 Nisan 2017 Çarşamba 11:02
PTT
A.Ş. sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine Ön Yüklemeli Pttkart hizmeti sunuyor.
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