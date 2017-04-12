Ön Yüklemeli Pttkart ile Avantaj Sizde

PTT A.Ş. sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine Ön Yüklemeli Pttkart hizmeti sunuyor.

PTT A.Ş. sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine Ön Yüklemeli Pttkart hizmeti sunuyor.

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