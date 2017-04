Ön Siparişin Kralı Samsung Galaxy S8 Plus, Büyük Ekran Tekrar Moda!





Ön Siparişin Kralı Samsung Galaxy S8 Plus!



Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin ön sipariş rakamları konusunda açıklama yaptı. Samsung'un açıklamasına göre ön siparişlerde Samsung Galaxy S8 Plus modeli açık ara talep patlaması yaşadı.



Apple satışlarına baktığımızda da Plus modellerinin taleplerinin giderek arttığını görebiliyoruz. Samsung tarafında da Plus modellerine karşı ilginin fazla olması Büyük Ekran Modasının tekrar geri geldiğini söyleyebiliriz.



Ülkemiz de de ön siparişleri alınmaya başlamasıyla Galaxy S8 mi; Galaxy S8 Plus mı? sorusunun bir anlamda yanıtı verilmiş oldu.



Samsung CNBC'e yaptığı açıklama ile kafalardaki soru işaretini gidermiş oldu.



