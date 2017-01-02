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On Numara Van'a Vurdu
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On Numara Van'a Vurdu

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 569 bin 296 lira ikramiye kazandı.

On Numara Van'a Vurdu

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 569 bin 296 lira ikramiye kazandı.

Kaynak: Dunya.com