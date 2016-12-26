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Çiğ Süt Fiyatı 30 Ay Sonra Artırıldı
On Numara Devretti
26 Aralık 2016 Pazartesi 22:12
On Numara oyununda bu hafta 10 bilen çıkmayınca 266 bin 304 lira ikramiye gelecek haftaya devretti.
On Numara oyununda bu hafta 10 bilen çıkmayınca 266 bin 304 lira ikramiye gelecek haftaya devretti
Kaynak:
Dunya.com
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