On Numara Çekildi (2)

On Numara çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 293 bin 160 lira 55 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 122 kişi bin 602 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 551 kişi 76 lira 70'er kuruş, 7 bilen 23 bin 122 kişi 16 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 127 bin 871 kişi 3 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 156 bin 229 kişi ise 3 lira 25'şer kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, Adana'nın Ceyhan ilçesinden yatırdığı belirtildi.



Toplam 1 milyon 954 bin 397 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 779 bin 306 lira 19 kuruş KDV, 434 bin 310 lira 48 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.



(Bitti)