On Numara Çekildi (2)

On Numara oyununun 752'nci hafta çekilişinde 10 bilen bir kişi, 569 bin 296 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 70 kişi 2 bin 885 lira 75'er kuruş, 8 bilen bin 496 kişi 135 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 14 bin 809 kişi 26 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 90 bin 998 kişi 4 lira 50 kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 202 bin 681 kişi ise 2 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, Van'ın İpekyolu ilçesinden yatırıldığı belirtildi.



Toplam 2 milyon 286 bin 250 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 805 bin 379 lira 49 kuruş KDV, 448 bin 877 lira 5 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.



(Bitti)