On Binler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki mitingi öncesi vatandaşlar buluşmanın gerçekleşeceği alana alınmaya başlandı.



Miting bölgesi olan eski 11 Nisan Stadı'nın yanındaki alanda sabah saatlerinde dedektör köpeklerle bomba araması yapıldı. Arama sonrası halk güvenlik bariyerlerinde yapılan üst aramaları sonrası alana geçiş yapıyor. Aramalar sırasında, yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekti. Alana akın eden on binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklemeye başladı. - ŞANLIURFA