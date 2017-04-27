On Askerini Kaybeden İran'dan Pakistan'a Sert Tepki: Savunma Hakkını Saklı Tutarız

Pakistan sınırında devriye görevi yapan 10 İran askeri pusuya düşürülerek öldürüldü. Olaydan Pakistan'ı sorumlu tutan Tahran, İslamabad yönetimini sert dille eleştirdi.



İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Mircave ilçesi kırsalında dün akşam silahlı gruplarca kurulan pusuda 10 İran sınır muhafızı yaşamını yitirdi.



Pakistan sınırının sıfır noktasında yaşanan saldırıyı, radikal Ceyşül Adl örgütü üstlendi. İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği Ceyşül Adl, İran'daki Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.



İran Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, olaydan Pakistan yönetimini sorumlu tuttu.



Açıklamada, "Pakistan hükümeti, bu şer grupların kendi topraklarındaki varlığı ve yaptıkları operasyonlarından sorumludur. Tüm diplomatik ve siyasi yöntemlerle konuyu takip edecek olan İran, kendini savunma hakkını saklı tutar" ifadelerine yer verildi. - Tahran