Omüsem'de Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) ilk defa gerçekleştirilen "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi" başladı.



Mezun olacak öğrencilerin ve konuya ilgi duyan kişilerin kalite yönetim sistemiyle ilgili bilgilendirilmesini ve iş hayatına kalite yönetim sistemi açısından hazır olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim 3 gün sürecek.



Samsun Belgelendirme Müdürlüğü Eğitim Uzmanı ve Baş Tetkikçi Müh. Yasin Duru, ilk iki gün; "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi"nde; revizyon süreci, yönetim sistemi standartlarının yapısı, kalite yönetimi ilkeleri, proses yaklaşımı: PUKÖ modeli, risk tabanlı düşünme ve kalite yönetim sistemi standardı (TS EN ISO 9001: 2015) şartlarını anlatacak.



Müh. Yasin Duru, eğitimin son gününde ise aynı eğitim kapsamında TS EN ISO 9001 standardı maddelerinin tetkik görevlisi gözüyle yorumlanması, TS EN ISO 19011 standardının tanımı, tetkik çeşitleri, tetkikin faydaları, tetkikin yönetimi, tetkikin planlanması, soru listelerinin hazırlanması, tetkikin sonuçlandırılması, rapor yazımı, tetkik görevlisi sorumlulukları, pratik ve örnek çalışmalarla eğitimi sonlandıracak.



OMÜSEM Eğitim Salonunda gerçekleşen eğitime devam şartlarını yerine getiren katılımcılara TSE tarafından katılım belgesi verilecek. - SAMSUN