"Ömürsün Doktor" Tiyatro Oyunu Doldu Taştı

Etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, çok sayıda protokol üyesi ve kalabalık bir topluluk katıldı. Prodüksiyonunu Sercan Şahinkaya'nın üstlendiği, dekor ve kostümü Sedanur Özgün'ün tasarladığı oyunda , Doğan Bekdoğdu,Dilan Bergil,Gürkan Kaba,Murat Kural,Cem Burçin Bengisu,Can Çelik,Sıla Demircan ve Cüneyt Yeşildere Çehov'un öykülerine hayat verdi.

Yaklaşık 2 saat süren oyun sonunda Ömer Faruk Mutan, "Bu prodüksiyonda da sevgili Sercan ve Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Bahar Atan EROL ile ortaklaşa bir akıl geliştiriyorlar. Benim buradaki rolüm sadece onay vermek, iyi ki vermişim. 1985 UNICEF Dünya Gençlik Yılı ilan etti, Eskişehir'de Tıp okuyorum, 5. Sınıftayım. Biz de ODTÜ'deki tiyatro topluluğu ile birlikte Eskişehir Tıp Fakültesinde de bir tiyatro kurun ve oynayalım dedik. Oynadığımız tiyatro oyunu Anton Çehov'un Sevgili Doktoruydu, beni 32 yıl öncesine götürdüler, sağ olsunlar var olsunlar. Bu tiyatro oyun ciddi anlamda sergilenecek yine 11 Şubat'ta Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezinde olacak. Kepez Belediyesi Kent Tiyatrosunu takip edin ve izleyin" dedi. Başkan, oyuncuları ve yönetmeni tebrik ederek çiçek takdiminde bulundu.

