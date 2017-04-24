Omurilik Felçlileri İçin Koşacaklar

Omurilik felçlilerinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak bulmak amacıyla kurulan WingsFor Life Vakfı, 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek dünya koşusunun Türkiye ayağını İzmir'de tanıttı.



Omurilik felçlilerine katkı sağlanması için gerçekleşecek koşu 7 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleşecek. Koşu öncesi MaviBahçe'de düzenlenen etkinlikler kapsamında Triatlet ve Triatlon Milli Takım Antrenörü Mert Onaran, Maraton Sporcusu ve Antranör Gökmen Aras, Balkan Şampiyonu Milli Triatlet İpek Öztosun'un katıldığı bir söyleşi yapıldı. Söyleşide sporseverlere önemli bilgiler verildi. Sporun önemine değinen Gökmen Aras, ailelere, "Çocuklarınız okusun diye ısrar edin; ancak sporu da bırakmasınlar" diye öneride bulundu. Söyleşinin ardından sporcular ve engelli sporcular, MaviBahçe'de yağmur altında 2.5 kilometrelik bir koşu gerçekleştirdi. 7'den 77'ye sporseverlerin katıldığı koşu sonunda katılımcılara makarna ikram edildi. Daha sonra sporcular ve katılımcılar DJ eşliğinde eğlendi.



7 Mayıs'ta gerçekleşecek koşuyla ilgili www.wingsforlifeworldrun.com sitesinde detaylı bilgilere yer verildiği ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan'ın katkılarıyla düzenlenecek koşu hakkında sitede, şu duyuru yer aldı: "Havası, doğası ve karakteriyle katılımcılar için eşsiz bir koşu deneyimi sunan İzmir, 2017'de de hiç şüphe yok ki, Wingsfor Life World Run için mükemmel bir ev sahibi olacak. Dünya genelinde 34 resmi lokasyondastart alan koşucular için tek bir amaç var: Koşamayanlara umut olmak, toplanan bağışlarla omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlanmasına katkıda bulunmak." - İZMİR