Ömür Varol'dan Nihat Doğan'a Ağır Sözler: Köpekle Yatan Pireyle Uyanır

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı programda "daha fazla magazin" talep eden Nihat Doğan'la yumruklaşan sunucu Ömür Varol, kanaldan ayrıldı.

SUNUCULAR BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Varol, "Televizyonculuk ya da gazetecilikle ilgisi olmayan kişilerle aynı masada program yapmak ciddi anlamda zorladı. Cehalet de cabası!" açıklamasında bulundu.

Beyaz TV'de ekranlara gelen "Söylemezsem Olmaz" adlı programın üç sunucusu önceki gün kavga etmiş, Nihat Doğan'la sunucu Ömür Varol yumrukalaşmıştı.

"KÖPEKLERLE YATAN PİRELERLE UYANIR"

Nihat Doğan'ın "daha fazla magazin" talebi sonrası çıktığı belirtilen kavga sonrası kanaldan ayrıldığını duyuran Ömür Varol, "Televizyonculuk ya da gazetecilikle ilgisi olmayan kişilerle aynı masada program yapmak ciddi anlamda zorladı. Cehalet de cabası! Profesyonellik gereği idare etmeliydim. Ve lakin bir yere kadar... Bizi, artık başka projeler bekler... Kaliteli insanlarla kaliteli işler... Ne demişler; köpeklerle yatan pirelerle uyanır. İyi hayatlar, güzel insanlar" ifadelerini kullandı.

İşte Ömür Varol'un o açıklaması;

