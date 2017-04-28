Ömür Göksel

Tarih : 28 Nisan 2017 CumaYer : 15 Eylül KıraathanesiBilet Fiyatları: 40 TLÖmür Göksel 28 Nisan Cuma akşamı 15 Eylül Kıraathanesinde Bursa seyircisiyle buluşuyor.

Ömür Göksel

Tarih :  28 Nisan 2017 Cuma

Yer : 15 Eylül Kıraathanesi

Bilet Fiyatları:  40 TL

Ömür Göksel 28 Nisan Cuma akşamı 15 Eylül Kıraathanesinde Bursa seyircisiyle buluşuyor..

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : 15 Eylül Kıraathanesi

Mekan Adresi : Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 114 (PodyumPark)

Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Ömür Göksel

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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