Ömür Göksel
Tarih : 28 Nisan 2017 CumaYer : 15 Eylül KıraathanesiBilet Fiyatları: 40 TLÖmür Göksel 28 Nisan Cuma akşamı 15 Eylül Kıraathanesinde Bursa seyircisiyle buluşuyor.
Tarih : 28 Nisan 2017 Cuma
Yer : 15 Eylül Kıraathanesi
Bilet Fiyatları: 40 TL
Ömür Göksel 28 Nisan Cuma akşamı 15 Eylül Kıraathanesinde Bursa seyircisiyle buluşuyor..
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : 15 Eylül Kıraathanesi
Mekan Adresi : Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No: 114 (PodyumPark)
Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 00: 30: 00
Kategori : Ömür Göksel
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
Nilüfer Hatun, Türk Lirası, Cumhuriyet, 28 Nisan, Konser, Eylül, Bursa, Tl, Podyum, Fi