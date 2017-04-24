Ömür Gedik ve Çocuklar Sahnede
Seferihisar’da beş gün devam eden 23 Nisan kutlamaları, ’Uluslararası Halk Dansları Gala Gecesi’ ve Ömür Gedik konseriyle sona erdi.
Seferihisar'da beş gün devam eden 23 Nisan kutlamaları, 'Uluslararası Halk Dansları Gala Gecesi' ve Ömür Gedik konseriyle sona erdi.
Seferihisar Belediyesi ve Teos Marina işbirliğiyle hazırlanan Teos Çocuk Şenliği, Seferihisarlı ve misafir çocukların dolu dolu geçirdikleri bir festival havasında geçti. Ukrayna, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gaziantep Oğuzeli Belediyesi'nden gelen çocuklar beş gün boyunca Seferihisarlı ailelerin evlerinde, Seferihisar'da yaşayan yaşıtlarıyla birlikte kaldı. Etkinliğin son günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi bayram töreninde sahne alan çocuklar, Teos Marina'da gerçekleşen Uluslararası Halk Dansları Gala Gecesi'nde bir kez daha sahneye çıktı. Gala gecesinin sunuculuğunu Seferihisar Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada yaparken, Seferihisar Belediyesi ekipleri, okul halk oyunları ekipleri, Ata Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ekipleri sahneye çıktı. Gösterilerin ardından gazeteci-yazar, müzisyen Ömür Gedik, 23 Nisan konseri için sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Ömür Gedik, Teos Marina'yı dolduranlara keyifli bir akşam yaşattı.
İzmir Marşı söylediler
Ömür Gedik'e sahnede Seferihisar Belediyesi Çocuk Korosu eşlik etti. Çocuklar, Barış Manço'nun unutulmaz şarkısı Arkadaşım Eşek'i söylerken, ardından Ömür Gedik'le birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir Marşı'nı seslendirdi. Büyük bir coşkunun yaşandığı gece, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Ömür Gedik'e Teos taşıyla yapılan plaketi takdimiyle sona erdi. - İZMİR