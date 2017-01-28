Lazio'dan 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan ve efsaneler arasına girmeyi başaran Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2018 yılında sona erecek... Uruguaylı kalecinin menajeri Fonseca'yı İstanbul'a çağıran ve yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Takvim Gazetesinde yer alan haberegöre yönetim, Muslera'yı Galatasaray'ın 'Yeni Taffarel'i yapmak istiyor. Şu anda 30 yaşında olan Muslera ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalamayı düşünen Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı eldivene 35'ine geldiğinde jubile yaptırmayı planlıyor. Muslera'ya ardından ise teknik heyette görev yapması için teklif götürülecek.

EŞİYLE BİRLİKTE İSTANBUL'DA ÇOK MUTLU



İstanbul'da çok mutlu olan ve Galatasaray için "yuvam" ifadesini kullanan Muslera'nın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu...

Tecrübeli kalecinin eşi Patricia Callero'nun da İstanbul'da kalmak istediği, bu nedenle yönetimin çok büyük bir ihtimalle hedefe ulaşacağı belirtiliyor.

Muslera'ya büyük bir sevgi besleyen taraftarlar da sosyal medyadan yeni sözleşme mesajları göndermeye başladı. Taraftarlar da ömür boyu sözleşme imzalanmasını istiyor.



