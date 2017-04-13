Omühendis Kariyer Günleri Organizasyonu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü(IEEE-OMÜ) Öğrenci Topluluğu, mühendislik sektörünün önde gelen firmalarını ve alanında uzman kişileri, 'Omühendis Kariyer Günleri' etkinliğiyle öğrencilerle buluşturacak.



Mühendis adaylarının akademik kariyerlerini ve gelecekteki iş hayatlarını şekillendirmede önemli rol oynaması beklenen etkinlik, 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde olmak üzere 2 gün sürecek. Alanında en önemli firma ve uzmanların katılacağı etkinlikte öğrenciler, mühendislik firmalarını yakından tanıma fırsatı da elde etmiş olacak. - SAMSUN