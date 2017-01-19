Omü Senatosu Kavak'ta Toplandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu toplantısı, OMÜ Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Omü Senatosu Kavak'ta Toplandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu toplantısı, OMÜ Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

OMÜ Rektörü Sait Bilgiç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, rektör yardımcıları, dekanlar, genel sekreter ve senato üyeleri katıldı.

Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necati Menek, toplantının açış konuşmasında, yüksekokulun projeleri ve çevre düzenlemeleri konularında bilgi verdi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

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