Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu toplantısı, OMÜ Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.
OMÜ Rektörü Sait Bilgiç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, rektör yardımcıları, dekanlar, genel sekreter ve senato üyeleri katıldı.
Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necati Menek, toplantının açış konuşmasında, yüksekokulun projeleri ve çevre düzenlemeleri konularında bilgi verdi.
Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.
Omü Senatosu Kavak'ta Toplandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu toplantısı, OMÜ Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu toplantısı, OMÜ Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.
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