OMÜ'lü öğrencilere bahçede eğitim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi ceviz aşılamasını uygulayarak öğrendi



SAMSUN - Ondokuz Mayıs ÜniversitesiZiraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri ceviz aşılaması yaptı.

OMÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri bir çok dersi uygulamalı olarak yerinde öğreniyor. Uygulamalı eğitimin bu seferki durağı bir ceviz bahçesi oldu. OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 3. sınıf öğrencileri Meyve Çoğaltma Tekniği dersinde ceviz aşılamasını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. 19 Mayıs ilçesinde Ali Taflan isimli bir ceviz üreticisinin bahçesine gelen öğrencilere, OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar tarafından ceviz aşılamasının nasıl yapılması gerektiği anlatıldı. Daha sonra ceviz kalemlerinin nasıl kesilmesi ve aşılanması uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi. Ardından öğrenciler bizzat ceviz aşılaması işlemini gerçekleştirdi. İlk defa denemelerine rağmen iyi bir aşılama yapan öğrenciler, uygulamalı ceviz aşılama eğitiminin kendileri için çok faydalı olduğunu söylediler.

"Uygulayarak öğrendiklerinde bilgiler daha kalıcı oluyor"

Uygulama hakkında bilgi veren OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, "Bu bahçede daha önce aşılı fidanla ceviz bahçesi kurulmuş. Aşılı fidanlarla dikim yapılmış ancak bazı fidanların meyve kalitesi iyi olmamış. Bazıları ise aşısız çıkmış. Bizden değiştirme aşısı yapmamızı talep ettiler. Biz de bugün dersimizi burada yapıyoruz. Cevizdeki değiştirme aşısında 'kanama' olayı büyük bir sorun. Dolayısıyla aşıdan en az 15-20 gün önce aşı yapılacak ağaçta tepe kesimi yapılmasını tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimize bizzat arazide bu işi öğretmeye çalışıyoruz. Bu bilgiler sadece derslerde öğretildiği zaman akılda kalıcı olmuyor. Zamanla unutulabiliyor. Ancak yerinde bizzat uygulayarak öğrendiklerinde bilgiler daha kalıcı oluyor" dedi.