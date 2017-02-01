Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuarında çağdaş müzik konseri verildi.



OMÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Konseri Güzel Sanatlar Kampüsü Devlet Konservatuvarı konser salonunda yapıldı. Konserin açılışında konuşan Yrd. Doç. Dr. M. Eren Arın, "20. yüzyılın ikinci yarısı ve 21. yüzyıldan modern ve güncel müziğe dair birbirinden farklı stil ve yaklaşımlar barındıran eser örnekleri seslendirilecektir. Konserde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.



Piyano, kontrbas, flüt, perküsyon, keman, marimba ve ney performanslarının yer aldığı konserde 10 eser icra edildi ve çağdaş müziğin örneklerine yer verildi. Beden müziğinden de örneklerin sergilendiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarındaki konserde yurt içi ve yurt dışından gelen konuk sanatçılar ile OMÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları aynı sahneyi paylaştı.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Düzenleme Projeleri kapsamında desteklenen etkinliğin sonunda emeği geçenleri kutlayan Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Olga Hasanoğlu sanatçılara teşekkür belgelerini sundu. - SAMSUN