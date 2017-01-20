Omü'de Yeşil Karta Sevk İstenmiyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, yeşil kartlı hastaların herhangi bir devlet hastanesi sevki almadan direkt olarak hastanelerinde tüm branşlara muayene için başvuru haklarına sahip olduklarını söyledi.



Başhekim Prof. Dr. Recep Sancak yaptığı açıklamada, "OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi olarak özelde Samsun genelde Karadeniz Bölgesi'nin tamamına ulusal/uluslararası sağlık hizmeti sunmaktayız. Hasta beklentilerini karşılayarak en üst seviyede hastalarımızın taliplerini karşılamak amacıyla gerek yapısal gerek fiziksel yenileme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Nefroloji ve endokrinoloji servislerimizin yenilenmesini dahili yoğun bakım ünitemizin açılmasını bu çalışmalara örnek olarak verebiliriz. Fiziki iyileştirme çalışmalarının yanı sıra 2017 yılı itibariyle yeşil kartlı hastalarımızın sevk çilesine de son verilmiştir" dedi.



SGK ile protokol yapıldı



Sancak konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Yeşil kartlı hastalarımız artık hastanemize doğrudan başvurabilirler herhangi bir hastaneden sevk almalarına gerek kalmamıştır. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yeşil kartlı hastalarına kapılarını tamamen açmıştır. Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç'in SGK ile yapmış olduğu protokol anlaşması sonucunda Orta Karadeniz Bölgesi ve çevre illerden artık hatalarımız sevk almadan direkt gelebileceklerini söyledi. Tıp Fakültesi Hastanesi yeşil kartlı hastalara direkt olarak hizmetini açmış bulunmaktadır. 2017 Ocak ayından itibaren yeşil kartlı hastalar herhangi bir devlet hastanesi sevki almadan direkt hastanemizde tüm branşlara başvuru haklarına sahip olmuşlardır. Hastalarına kaliteli sağlık hizmeti sunarak yüzü gülen ve yüz güldüren olmayı amaçlayan hastanemiz memur işçi yeşil kartlı ayrımına son vermiş ve tüm halkımıza kapılarını açmıştır." - SAMSUN