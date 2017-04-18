Omü'de Keman ve Piyano Resitali

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından "Keman-Piyano Resitali" düzenlendi.



OMÜ Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'ndaki resitalde, kemanda Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Sonat Coşkuner, piyano da ise Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Özgün Coşkuner sahne aldı. Resitali çok sayıda müziksever, öğretim üyesi ve öğrenci izledi.



Yetenekleri ve birbirleriyle olan uyumlarıyla dikkat çeken iki müzisyen müzikseverlere unutulmaz bir dinleti sundu. Konserde; Carlo Tessarini, Ali Darmar, Okan Demiriş, Fritz Kresiler ve Cesar Franck gibi keman edebiyatındaki Türk ve Batılı bestecilerin seçkin eserlerine yer verildi.



Konser sonrasında söz alan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yakup Alper Varış, Coşkuner kardeşlerin sahne performansları, teknik ve besteye hakimiyetlerinin çok iyi olduğunu vurguladı.



Varış, "Çok başarılı bir resital oldu. Sonat ve Özgün Coşkuner, bu güzel ve seçkin eserleri büyük bir titizlik, hassasiyet ve teknikle çaldılar, kendilerini huzurlarınızda kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diyerek Coşkuner kardeşleri tebrik etti. - SAMSUN