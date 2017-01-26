Omü Banka Promosyonunda Rekora İmza Attı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) banka promosyonuyla ilgili olarak yürüttüğü süreç, çalışanların yüzlerini güldürecek şekilde sonuçlandı. Türkiye çapında 4 yıllık bir süreci kapsayan sözleşmeler içinde en yüksek sözleşme miktarı, OMÜ'nün yürüttüğü çetin pazarlıklar sonucunda 3003 TL olarak belirlendi.



İki ihale sürecinin sonuca kavuşturulamamasının ardından üçüncüsünde kapalı zarf teklif usulü ile devam eden sürecin yönetimi, Maaş Promosyon Komisyonu'nu oluşturan Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Birsen Kahramanoğlu ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yılmaz Taşova tarafından yürütüldü.



OMÜ'de banka promosyonu yüzleri güldürdü



Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, "Kurum mensuplarımızın en fazla lehine olabilecek bir süreç yönetimi gerçekleştirmeye çabaladık ve bu gayretlerimizin herkesi memnun edecek olumlu bir yansımayla sonuçlanması bizi daha da memnun etti. Sonuçta çalışanlarımızın mutluluğu, bizim de mutlu olmamız anlamına geliyor" diye konuştu.



Sendikalar ve personel ile fikir alışverişi sonucunda oluşturulan şartnameye en yüksek teklif Akbank tarafından verildi. Her bir personel için 3003 TL teklif veren Akbank ile banka promosyon sözleşmesinin yenilenmesi kararı alındı. Sözleşmeyi, OMÜ adına Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Akbank adına da Atakum Şube Müdürü Özgür Parlak ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şubesi Sorumlusu Gamze Çamlıca Aktaş, 26 Ocak Perşembe günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törenle imzaladı. Törende Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı da hazır bulundu.



Sözleşmeye göre; promosyon, bankadan maaş alan 4420 personele 20 Mart 2017'de 3003 TL olarak ödenecek ve söz konusu tarihten sonra OMÜ kadrosuna katılacak yeni personeller de bu haklardan faydalanacak.



Banka promosyon sözleşmesi, 2021 Şubat ayı sonuna kadar devam edecek. - SAMSUN