Omü 12. Tanıtım Günü 5 Mayıs'ta

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) üniversite adayları, veliler ve öğretmenleriyle 5 Mayıs Cuma günü düzenleyeceği "12. Tanıtım Günü" etkinliğinde buluşacak.



Tüm okulların davetli olduğu etkinlik Kurupelit yerleşkesinde yer alan OMÜ Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek.



Adaylar okulu yerinde görerek karar verecekler



Tanıtım gününde, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan OMÜ'nün bünyesindeki tüm fakülte, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve öğrenci toplulukları yer alacak. Ayrıca konserler, üniversite adayları, öğretmen ve velileri bilgilendirici doğru tercih seminerleri ve kampüs gezileri etkinlik içinde yer alacak. Üniversite öğrencileriyle adayların iletişime geçmesi ve kampüs yaşamını görerek, yaşayarak karar verebilmesi amacıyla tanıtım günü hafta içi ve merkez kampüste yapılıyor.



Seminerler, eğlenceli konserler



Adaylara, düzenlenecek seminerlerle üniversite ve seçme sistemi hakkında bilgiler verilecek. Kampüs gezileriyle de tercih etmeyi düşündüğü fakülteleri gezme, öğrencileri ile tanışma ve hocalarıyla konuşma şansına sahip olacaklar. Samsun'un yanı sıra şehir dışından yoğun bir katılımın beklendiği "12. OMÜ Tanıtım Günü" saat 10.00-15.30 arasında açık olacak. Bütün bunların yanı sıra OMÜ öğrencilerinin ve toplulukların düzenleyeceği müzik ve spor etkinliklerinde gençleri sürprizler bekliyor.



Okullara ulaşım desteği



Etkinliğe katılmak isteyen liselere Üniversite ulaşım desteği de sağlayacak. Samsun merkezde yer alan okullar önceden OMÜ Kurumsal İletişim birimine başvurmaları halinde otobüs verilebilecek. Tanıtım günüyle ilgili ayrıntılı bilgi www.omu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. - SAMSUN