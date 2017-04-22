Ömrünün Yarısını Evine Kurduğu Ud Atölyesine Adadı

Gaziantep'te babasından öğrendiği UD yapımını 37 yıldır devam ettiren Ünal Şenpekmezci, farklı tasarımlarla kişiye özel üretim yapıyor.



Çocukken babasından öğrendiği Ud yapımını sürdüren 64 yaşındaki Ünal Şenpekmezci, evinde kurduğu atölyesinde her aşamasını özenle işleyerek klasik ve elektro Ud üretiyor. 1980 yılından beri sektörün içinde olan Şenpekmezci, ud yapımında özellikle ladin ağacından kapak kullanıldığını belirtiyor. Ud çalmasının da, üretiminin de çok zorlu olduğunu belirten Şenpekmezci, ürettiği ürünleri profosyonel bir udi gibi kendi test ediyor. Şenpekmezci, "Ud her ağaçtan yapılmaz. Ud için en iyi ağaç ladin'dir. Ud ve keman imalinde en önemli şey malzeme seçmektir. Ud teknesi, ceviz, maun, erik, kayısı, akça ağaç, kiraz, ithal ağaçlardan magase, vengi, pelesenk gibi ağaçlardan yapılır. Üst tabla çok önemlidir. Seste başarı elde edebilmek için, tablanın yani göğüsün kaliteli ve çok kuru ladin ağacından yapılması gerekir. Güzel ve yumuşak ses, tablanın ince olması ile sağlanır. Çünkü ses molekülleri udun teknesinden tablaya yansır ve titreşim yaparak çıkar. Yaptığım udlarım da, tablaya verdiğim özen nedeniyle çok iyi ses alınır" dedi. Mesleğin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Şenpekmezci, "Ud yapımı çok zor bir iştir. Öncelikle bu bir yetenek işidir. Bu işi sevmek gerekiyor. Bu işe zaman ayırmak gerekir. Bu işi yapmak için yıllarını vermen gerekiyor. Artık bu işe heveslenen çok az kişi var. Ağaç bulmak zordur. Maddi getirisi de çok azdır" diye konuştu.



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