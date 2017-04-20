Ömrünü Yörük Çalgısı Sipsiye Adadı

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Burdur'da yaşayan ve yarım asırdır sipsi üreten Hüseyin Demir, yöreye özgü enstrümanın yurt içi ve yurt dışında tanıtımını da yapıyor.



Demir (57), Teke yöresinin nefesli çalgılar grubunda yer alan ve Yörükler tarafından çok sevilen sipsinin tanıtımı için yarım asırdır emek harcıyor. Atölyesinde yaptığı sipsilerle uluslararası yarışmalara katılan Demir, enstrümanın dünya sesleri arasına girmesini hedefliyor. Demir, yabancı ülkelerdeki müzik marketlere de ürettiği sipsilerden gönderiyor.



Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik aletiyle ilkokul yıllarında tanıştığını ve çaldığı ilk sipsiyi kendisinin yaptığını söyledi.



Kurduğu atölyede sipsiyi üretmeye devam ettiğini ifade eden Demir, enstrümanı yaparken huzur ve mutluluk bulduğunu dile getirdi. Demir, 1968 yılından beri aktif olarak icracı ve imalatçı olarak çalıştığına değinerek, şunları söyledi:



"49 yıllık bir serüven. Çok güzel şeylere imza attık. Bu yıla kadar 35 bine yakın sipsi yaptım. Bunları yurt içi ve yurt dışı çeşitli kuruluşlara, Burdur'un kamu kurumlarına yapıp, hediyelik olarak sunuyoruz. Ne kadar isterlerse hazırlayıp veriyoruz. Misafirlere verip, tanıtıyoruz. Birçok ölçüde sipsi yapıyoruz. İstenildiği kadar sayıya ulaşabiliyoruz. Japonya, Almanya, İsveç'e kadar gönderiyorum. Oradaki müzik mağazaları da istiyor bunu. Uluslararası yarışmalara sipsiyle katılıp altın madalya aldım. Türkiye ve Burdur adına bu da beni çok sevindiren olaydır. Hali hazırda beklediğimiz ilgiyi yakalıyoruz."



Sipsi sesinin yabancılara ilginç geldiğini dile getiren Demir, "Yarışma haricinde gittiğimiz yerlere de götürüyoruz. Oradaki müzik sevdalılarına veriyoruz." dedi.



-Yeni nesil de ilgi gösteriyor



Demir, gençlerin yavaş yavaş sipsi çalmaya ilgi göstermeye başladığını, bu durumun kendisini sevindirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"İlkokul, ortaokul, üniversite alanlarında meraklı kardeşlerimiz var. Onlara sipsi yapıyorum. İlgi duyanlar beni sevindiriyor. Günümüzde gençlerimiz yavaş yavaş çalmaya başladı. Ölmemesi için çaba gösteriyorum ve 49 yıldır da bunun emeğini veriyoruz ve karşılığını alıyoruz. İcra yapan küçük bir kardeşimi gördüğüm zaman, gelirden ziyade onları başarılı görmek beni çok gururlandırıyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Türk Müziği Devlet Konservatuvarı açıldı. Bu üniversitede çalgı yapımı olarak bir bölüm açılabilirse bu enstrümanımızın ölüp kaybolmaması, yaşaması için orada gönüllü usta olarak çalışabilirim. Usta olacak öğrencilere öğretirim, eğitirim. Bu da geleceğe karşı hedefimizdir. Ölmemesi için çabalamaya devam edeceğiz. Böyle bir bölüm açılırsa eğer gereken desteği veririz."



Nefesli çalgılar grubundan bir Türk halk müziği çalgısı olan sipsi, 15-25 santimlik kemik ya da kamıştan üretiliyor. Sesi 1 oktav olan enstrümanı daha çok zeybek ve Teke yöresinin ezgileri seslendiriliyor.