Ömrünü Tamamlayan Tekne "Ofis" Oldu

MURAT YOLCU - Donama Komutanlığından Eğirdir Belediyesine hibe edilen, 3 yıl boyunca suda kaldıktan sonra karaya çekilen tekne, belediyeye bağlı liman işletmesinin ofisi olarak hizmet veriyor.



Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Çanakkale Boğaz Komutanlığının emrindeki "Lale" isimli 14 ton kapasiteli tekne, 2014'te Eğirdir Belediyesine hibe edildi. Gerekli tadilat çalışmalarının ardından Eğirdir Gölü'nde indirilen 3,5 metre eninde, 13 metre boyundaki tekne, çeşitli faaliyetlerde kullanıldı.



Gölde 3 yıl kalan 1992 yapımı tekne, ömrünü tamamlaması üzerine bu sene Eğirdir Limanı'nda karaya çekildi.



Bir süre atıl durumda kalan tekne, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl'ün talimatıyla liman işletmesinin çalışma mekanı haline getirilmesi için yeniden tadilata alındı.



Daha önce limandaki balıkçı barınağında hizmet veren işletme, yaklaşık 2 aylık tadilatın tamamlanmasının ardından tekneye taşındı.



Tekne, kayık ruhsatları için işletmeye gelenlerin de ilgisini çekiyor.



"Hem estetik hem de ilginç olmasını istedik"



Belediye Başkanı Şengöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknenin suda kaldığı 3 yıl boyunca çeşitli spor organizasyonları ve belediyenin diğer işlerinde kullanıldığını söyledi.



Daha sonra karaya çekilen teknenin, gerekli bakımları yapıldıktan sonra belediyeye bağlı liman işletmelerinin ofisi olarak kullanılmaya başlandığını anlatan Şengöl, "Biz bu hizmeti bir barakayla da verebilirdik ama hem estetik hem de ilginç olmasını istedik. Bu şekilde tekneyi işletmenin bürosu olarak tasarladık. İşleri için buraya gelenlerden çok güzel dönüşler aldık." dedi.



Bir teknede bulunması gereken her şeyin olduğu gibi bırakıldığını ve teknenin özgün halinin korunduğunu bildiren Şengöl, buraya gelenlere aynı zamanda nostalji yaşattıklarını sözlerine ekledi.