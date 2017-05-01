Ömründe İlk Kez Trafik Cezası Aldı, Sevindi

Ömründe ilk kez trafik cezası alan Adıyamanlı Mustafa Karatürk'ün cezaya sevinmesi polisleri bile şaşırttı. Ehliyet aldığı günden beri ilk kez trafik uygulamasına takılan sürücü Mustafa Karatürk, ilk defa ceza aldı. İlk trafik cezasına sevinen Mustafa Karatürk, yaptığı esprilerle sevincini gösterdi. Otomobilin zorunlu sigortasının gününü geçiren Mustafa Karatürk'ün otomobili çekici ile otoparka çekilirken, 90 TL para cezası yazıldı.