Ömerli İlçesinde Öğrencilerin Tehlikeli Okul Yolculuğu

Mardin'in Ömerli ilçesinde üst geçit olmadığı için Atatürk İlköğretim Okulu'nun bulunduğu cadde üzerinde öğrencilerin okula giriş çıkışlarında tehlike yaşamamaları için yolun karşısına geçişlerini trafik polisleri ve öğretmenler sağlıyor. Okul giriş ve çıkışlarında bölgede görevlendirilen trafik polisleri, öğretmenlerin de yardımı ile trafik akışını keserek öğrencilerin karşıya geçmesine yardımcı oluyor.



"Biz veliler olarak buraya üst geçit yapılmasını talep ediyoruz"



Ömerli ilçesi Atatürk İlköğretim Okulu ve Mehmet Kavak Lisesi'nin bulunduğu cadde üzerinde üst geçit olmayınca okul giriş ve çıkışları öğrenci ve velilerini korkutuyor. Mardin, Midyat, İdil, Cizre, Batman, Dargeçit yolu güzergahında bulunan ve tek caddesi olan Ömerli ilçesinde çevre yolu olmayınca trafik kazaları meydana geldiğini belirten ilçe sakinleri, trafik karmaşasının çevre yolu ve okul önlerinde yapılacak üst geçitlerle çözülebileceğini ifade etti. Cadde üzerinde iş yeri bulunan ve öğrenci velisi olan Nezir Uzunkaya, Atatürk İlköğretim Okulu'na giden çocukların her gün ölümle burun buruna geldiklerini söyledi. Uzunkaya "Bizlerin bu konuda tek isteğimiz üst geçit yapılması. Trafik polislerimiz zaten 7/24 çalışıyorlar. Bir de burada öğrenciler için nöbet tutuyorlar. Okulun 2 devre olması nedeniyle sürekli burada nöbet tutuyorlar. Burada bir başka okulumuz daha var. Mehmet Kavak Lisesi'nin önünde de üst geçit olmadığı için polisler nöbet tutuyorlar. Bu konuda trafik polisleri ve okul öğretmenlerimizle bu iş bitmez. Biz veliler olarak buraya üst geçit yapılmasını talep ediyoruz. Burada bir çok kazaya şahit oluyoruz. Aşırı hızla geçiyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız çevre yolumuzun olmamasıdır. Öğrenciler çocuktur, nereye gideceklerini, nerede duracaklarını bilmiyorlar. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.



"Bir an önce üst geçit ve ilçe trafiğini rahatlatacak çevre yolu istiyoruz"



Öğrenci velisi ve esnaf Hikmet Güneş ise okul çıkışında araçların gidiş ve gelişinde kazaların meydana geldiğini söyledi. Güneş, "Polis ve öğretmenlerimizin burada okul çıkışında tuttukları nöbetle ile olabilecek kazaları engelliyorlar. Buradan araçlar çok hızlı bir şekilde geçiyorlar. Polis ve öğretmenlerimizin okul çıkışında araçları durdurmaları olası kazaları engelliyor. Bir an önce üst geçit ve ilçe trafiğini rahatlatacak çevre yolu istiyoruz" diye konuştu.



Okul giriş ve çıkışlarında trafik polisleri ve öğretmenler tarafından durdurulan trafik nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar da oluştuğu belirtildi. Trafik polisleri ve öğretmenler, öğrencilerin tamamının yolun karşısına geçmesinin ardından yolu tekrar trafiğe açarak araçların geçmesini sağlıyor. - MARDİN