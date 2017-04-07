Ömerli'de Tiyatro Gösterisi

GAP CHEETOS Çocuk Gelişim Merkezi, çizgi dizi Tom ve Jerry tiyatro oyununu Ömerli ilçesinde çocuklarla buluşturdu.



Türkiye Kalkınma Vakfı katkılarıyla Diyarbakır Öncü Çocuk Gösteri Sahne ve Sanatları Tiyatrosu tarafından Artuklu Üniversitesi Ömerli Meslek Yüksek Okulunda sahnelenen oyunu, anaokulu, ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ile velileri izledi.



Çocuk Gelişim Merkezi sorumlusu Songül Bilbay, oyun öncesi yaptığı konuşmada, oyunun Ömerli'de sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Öğrenciler, müzikli güldürü türündeki oyuna yoğun ilgi gösterdi.