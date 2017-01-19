Ömerli'de Öğrencilerden Kermes

Ömerli'de Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Her sınıfın yetim bir kardeşi var" projesi kapsamında kermes düzenledi.



Okulda açılan kermeste öğretmenler, veliler ve okulun diğer çalışanları tarafından hazırlanan yiyecekler, katılımcılara sunuldu.



Elde edilen gelirlerin yetim çocuklar yararına harcanacağı kermesi ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, kermeste emeği geçen herkese teşekkür etti. Yetimlerin herkesin çocuğu gibi olması gerektiğini dile getiren Çiftçi, "Kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz şefkatin fazlasını onlara gösterebilmeliyiz. Bu tür faaliyetler toplumun sosyal dayanışmasına ve kaynaşmasına büyük katkı sağlıyor. Öğrencilerde paylaşma duygusunun gelişmesi açısından önemli etkinlikler." dedi.