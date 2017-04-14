Ömerli'de Obezite Farkındalık Eğitimi

Ömerli ilçesinde obezite farkındalık eğitimi verildi.



Diyabet eğitim etkinlik projesi ekibi tarafından planlanan obezite farkındalık etkinliğinde, "Şişmanlık kaderiniz olmasın" sloganıyla hasta ve hasta yakınlarına, düzenli egzersiz yapmaları ve sağlıklı beslenmeleri konusunda eğitim verildi.



Aynı zamanda obezitenin yol açtığı sağlık sorunları ve tedavi yöntemleri anlatıldı.



Hastane baş tabibi Dr. Hikmet Özesmer, yaptığı konuşmada, obezitenin tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, bazı kanser türleri, eklem kireçlenmesi ve solunum zorluğu gibi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyledi.



Tedavi yöntemleri olarak tıbbi beslenme, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi gibi yöntemler kullanıldığını ifade eden Özesmer, "Ama en önemlisi beslenme alışkanlıklarımızdır. Özellikle çocukluk döneminden itibaren sağlıklı beslenme alışkanlığı edinilmesi gerekmektedir. Her gün en az 30 dakika düzenli yürüyüş, en basit ve en önemli önlemlerden bir tanesidir. Taranan hasta sayısı 513 tespit edilen risk gurubundaki hasta sayısı 54 medikal tedavi amaçlı üst merkezlere 13 hasta yönlendirildi. Sağlığı Obezite Danışma Merkezi'nde hastalarımızı bekliyoruz." diye konuştu.