Ömerli Belediyesi'ne Atanan Kayyum Göreve Başladı

Mardin'in Ömerli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Erol Korkmaz, görevine başladı.



Mardin'in Ömerli ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı Erol Korkmaz, görevine başladı. Ömerli Belediyesi'ne gelen Kaymakam Korkmaz, belediye personeli tarafından karşılandı. Belediye personeli ile tek tek tanışan Kaymakam Korkmaz, daha sonra başkanlık makamına geçerek göreve başladı. İlçe halkından gelen taleplere önem vereceklerini aktaran Kaymakam Korkmaz, ilçeye güzel hizmetler yapma gayreti içinde olacaklarını belirtti. Belediyenin tüm imkanlarının vatandaşların hizmetinde olacağını dile getiren Kaymakam Korkmaz, halkın desteği ile ilçenin belediyecilik noktasında hak ettiği yere en kısa sürede ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.



Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine 23 Haziran 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen ve bir tır sürücüsünün hayatını kaybettiği, askerlerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında yer aldığı 4 zanlı tutuklanmıştı. Dün ise tutuklanan Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in yerine İlçe Kaymakamı Erol Korkmaz görevlendirilmişti. - MARDİN