Ömerbeyspor'da Flaş Transferler

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde 2. Amatör Küme de mücadele eden Ömerbeyspor transfer atağına kalktı.



Tavşanlı İlçesi Ömerbey Mahallesinde geçtiğimiz sene Mahalle Muhtarı Mustafa Başalan tarafından kurulan Ömerbeyspor 2016 -2017 sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanıyor.



Teknik heyet olarak antrenör Tamer Kıran ve danışman İzzet Köktaş ile anlaşan Ömerbeyspor Kulübünde transferler yapılmaya başlandı.



Ömerbeyspor forvet oyuncusu olarak Yasin Ömer Abacı (24), orta sahada ise Mert Oduncuoğlu (23) ile anlaşarak takıma güç kattı.



Ömerbey Mahallesi Muhtarı aynı zamanda kulüp başkanı olan Mustafa Başalan, "Kadromuza yeni transferler yapmaya devam edeceğiz. Oldukça iyi bir ekip oluşturup şampiyonluğu hedefleyen bir takım kuracağız. Bana destek olan herkese teşekkür ederim" dedi. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA