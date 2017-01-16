Ömer Üründül'den Fenerbahçe İçin Şampiyonluk İddiası

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir kayıp yaşadı. Spor yorumcusu Ömer Üründül, sarı lacivertlilerin bu sezon şampiyonluk yarışında olacağına ihtimal vermediğini söyledi.



Ömer Üründül'ün Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısı



Fenerbahçe her yönüyle çok olumsuz bir ilk yarı sergiledi dün gece. Zaten kaybedilen çok önemli iki puanın da nedeni buydu. 45 dakika boyunca üretkenlik sağlanamazken üstüne üstlük Adanaspor bir net gol kaçırdı, iki de gol attı. Peki böyle olumsuz bir tablo neden oluştu? Yeri geldikçe sık sık vurguluyorum: Mehmet Topal, Josef de Souza ve Ozan Tufan, ön libero yapısına sahip orta saha oyuncuları. Saha içi organizasyonuna katkıları yetersiz, ileriye doğru servisleri de çok sınırlı. Bu tip bir orta saha ile bilhassa hücum ağırlıklı oynadığınız zaman zaten pozisyon sıkıntısı çekersiniz, bir de kolay top kayıplarından kontratak tuzağına düşersiniz. Adanaspor ilk yarıda iyi pres yapıp, iyi savunma uygulayıp Lens'e de yardımlaşmalı tedbir getirince Fenerbahçe'nin kısıtlı tehlikeleri karambollere kalmıştı. İlk yarının sonunda oyuna giren, yeni transfer edilen Karavayev de oldukça yetersizdi.



İkinci yarıda Fenerbahçe'nin tempoyu yükseltmesi ve agresif bir futbol sergilemesi gerekirdi. Yine organize olmasa da hırslı ve tempolu bir ikinci yarı sergilediler. Böyle olunca maç tek kaleye döndü. Tabii aşırı güç harcayan Adanaspor'un fizik olarak yorulması da Fenerbahçe'nin baskısını artırdı. Tehlikeler de fazlalaştı. Advocaat, Salih'i alarak bir hamle yaptı, sonra penaltıdan beraberlik geldi. Ondan sonra baskı çok yoğunlaştı. Son hamle penaltıdan sonra Van Persie oldu. Hollandalı yıldız, net bir golü kaçırdı. Son pozisyonu da Souza atamadı. Geride iyi direnen Adanaspor son saniyede de günün başarılı ismi Itandje'ın en kritik kurtarışı ile birlikte çok önemli bir puanı aldı.



Fenerbahçe yönetimine hayret ediyorum.



Fenerbahçe'nin Emre Belözoğu'ndan sonra şiddetle o tarz bir orta sahaya ihtiyacı var. Ama hala bu transfer yapılamadı. Bana göre; transferi için uğraşılan Mehmet Ekici de bu konuda kesinlikle doğru adres değil. Ben Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğu kovalayacağına ihtimal vermiyorum. En büyük nedenine gelince: Ligin ikinci yarısı başlıyor, ilk iki maç içeride, biri liderle ve sahaya ancak 10 bin taraftar geliyor. Gelenlerin birçoğu da Aatif'ı sürekli protesto ederek bana göre çok ayıp ettiler. Nedeni de, "Niye Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmedi." Mecbur mu gitmeye?